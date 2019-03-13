Amerikan Boeing firmasına ait 737 MAX modeli uçağın yaptığı kazalar dünya çapında tepkiye neden oldu. Birçok ülke ile birlikte Türkiye de bu modelin uçuşlarını askıya aldı.

Kanada ve Kuveyt'ten Boeing 737 MAX kararı

Kuveyt, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar "Boeing 737 Max 8" tipi uçakların tüm operasyonlarının askıya alındığı ve hava sahasının söz konusu uçaklara kapatıldığı belirtildi.

Kanada, ülkedeki toplam 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşlarının ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada, ülkedeki üç ayrı havayolu şirketinin elinde bulunan 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşunun yasaklandığını söyledi.

Bakan Garneau ayrıca, Kanada hava sahasının da bu tip uçakların uçuşlarına kapatıldığını belirterek, "Bu güvenlik uyarısı, Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 uçağının hem yerli hem de yabancı herhangi bir havayolu şirketinden ticari yolcu uçuşlarını, Kanada hava sahasına giriş, çıkış veya üstünden uçmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Kanada’da Air Canada Havayolları’nın 24, Westjet Havayolları’nın 13 ve Sunwing Havayolları’nın 4 Boeing 737 Max 8 veya Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Yaklaşık 50 ülke Boeing 737 Max tipi uçaklara uçuş yasağı getirirken, 35'den fazla hava yolu da söz konusu uçakların uçuşunu askıya aldı.

Peki, bu uçakların düşmesinin nedeni ne olabilir? Ülkeler hava sahalarını neden kapattı? Emekli bir pilot olan, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Boeing 737 MAX uçaklar neden düşüyor?

"Çeşitli varsayımlar var. Bunlardan bir tanesi, özellikle uçağın gövde ile motor kısmındaki kalkıştan sonra kanatların taşımadığı yönünde. Ama asıl şüphe uyandıran hadise, uçağın hız sensörlerinde bir hata olduğu ve özelikle kalkıştan sonra olması. Hatanın burada olduğu yolunda bir takım notifikasyonlar var. Nitekim uçuşta hava hız göstergesi dediğimiz temel göstergede teknik sorun olduğu yolunda bir notifikasyon var. Bir başkası da uçağın hücum açısı dediğimiz sensörde hatalı bildirimler olduğu gösterilmiştir. Demek ki uçağın gövdesi ile uçağın motoru ve kumandası arasında bir irtibatsızlık var."

Hava yolları şirketleri uçaklarını neden geri çekti?

"Uçak kazaları son derece önemli. Zira hava ulaştırması en güvenilir taşıma vasıtası. Havacılık kazasında çok fazla insanın hayatını kaybetmesi, pilotların da hayatını kaybetmesi ve geride bıraktığı yıkım ve üzüntü bir hayli büyük oluyor."

Ülkeler hava sahalarını niye kapattı?

"Uluslararası hava hukukuna göre devletler kendi kara suları ve toprakları üzerindeki hava sahası üzerinde egemenlik hakkına sahiptir. Bunun tek istisnası sivil hava yollarına iniş kalkış ve navigasyon uçuş serbestisinin verilmesidir. Uçak tehlike yaratıyorsa, kapatma hakkına sahiptir. Bu şekilde hareket etmişlerdir."

Pilotlar yeterli eğitim almadı mı?

"Hiçbir pilot ölmek istemez birincisi. İkincisi dünyadaki bütün pilotlar söylediğim standartlara uygun olarak eğitim almış insanlardır. Sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekir. Uçuşta doktor kontrolünden geçer. Üçüncüsü eğitimleri standart ve mükemmeldir. Bilindiği üzere herkes pilot olamaz. "

Boeing'in açıklaması inandırıcı mı?

"Eğer gerçekten Boeing dediği gibi yazılımları etkileyecek bir şeyse bu düzeltilebilir ve kısa sürede yapılmalıdır. Değilse kanat ve gövde aerodinamiklerinin gözden geçirilmesi gerekir. Eğer böyle bir şey olmasaydı neden acaba Boeing firması 'Biz yazılımlarımızı nisanda güncelleyeceğiz ve size bildireceğiz' dedi. Bir sıkıntı var demek ki. Bunun görmezlikten gelinmesinin objektif olduğunu düşünmüyorum."

Kaynak: TRT Haber