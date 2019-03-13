Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Amerikan Boeing firmasına ait 737 MAX modeli uçak arka arkaya kaza yaptı.

Birçok ülke bu modelin uçuşlarını askıya aldı, bazı ülkeler ise hava sahalarını bu uçaklara kapattı.

Türkiye de, Boeing 737 MAX''ların uçuşunu durdurma kararı aldı.

Yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

THY, 12 uçağı parka çekti

Türk Hava Yolları (THY), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY filosundaki 12 uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna alındı.

Öte yandan, 10 Boeing 737 MAX tipi uçağın bugün İstanbul Havalimanı'na götürüleceği, diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

Etiyopya'da düşen uçakta 157 kişi hayatını kaybetmişti

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber