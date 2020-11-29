AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. “Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor."