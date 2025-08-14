Açık 27.5ºC Ankara
Dünya
AA 14.08.2025 08:10

Asya eşek arısı yakalandı: İrlanda'da biyogüvenlik alarmı

İrlanda'nın Cork bölgesinde Asya eşek arısının (Vespa velutina) yakalanması üzerine ülke genelinde "biyogüvenlik alarmı" verildi.

Asya eşek arısı yakalandı: İrlanda'da biyogüvenlik alarmı
[Fotograf: Reuters]

İrlanda Milli Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), söz konusu türün ülkede ilk kez görüldüğünü ve Cork bölgesinde yakalandığını doğruladı.

İrlanda Konut, Yerel Yönetimler ve Miras Bakanlığından yapılan açıklamada da "NPWS, Cork bölgesinde Asya eşek arısının görüldüğünü ve ardından yakalandığını doğrulayarak İrlanda için biyogüvenlik alarmı verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Asya eşek arısının, İrlanda'daki biyoçeşitliliğe ciddi tehdit oluşturduğu, tek bir yuvanın bile bal arısı popülasyonunu yok edebileceği uyarısında bulunuldu.

Bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmediği belirtilen açıklamada, Asya eşek arısının tespit edilmesinin ardından hükümet öncülüğünde yeni görev gücü oluşturulduğu duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa, Miras ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı Christopher O'Sullivan da Asya eşek arısının "yerli tozlayıcılar ve biyoçeşitlilik için tehdit" olduğunu vurguladı.

Bakan O'Sullivan, "Tek bir gözlemi bile son derece ciddiye almalıyız. NPWS, ihbarın ardından hızla harekete geçti ve uzman ekip bölgeyi izlemek ve incelemek üzere görevlendirildi." ifadesini kullandı.

O'Sullivan, istilacı türün yerleşmesini önlemek için erken tespitin kritik olduğunun altını çizerek, "Herkesi dikkatli olmaya, bu türü tanıyabilmek için kendilerini bilgilendirmeye ve gördükleri takdirde ihbar etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda
