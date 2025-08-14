Açık 23.8ºC Ankara
AA 14.08.2025 00:36

Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde, buzul ve karların oluşturduğu barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu belirtildi.

Juneau Empire sitesinin haberine göre, yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." ifadesini kullandı.

Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor. Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yıldan yıla bu sellerin şiddetlendiğini belirtiyor.

