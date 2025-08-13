Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2025 23:20

Hamas'tan Arap ülkelerine, Netanyahu'nun "büyük İsrail" sözlerine karşı duruş sergilemeleri çağrısı

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesine karşı Arap ülkelerinin Tel Aviv'le ilişkilerini kesmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan Arap ülkelerine, Netanyahu'nun "büyük İsrail" sözlerine karşı duruş sergilemeleri çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğu yönünde yaptığı açıklamalar kınandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının Mısır, Ürdün, Suriye ve diğer bazı Arap ülkelerinin topraklarını işgal anlamı taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu açıklamalar, faşist oluşumun (İsrail) bölge ülkeleri ve halkları için ne kadar tehlikeli olduğunu teyit ediyor. Bu oluşum (İsrail) yayılmacı planları, hiçbir ülkeyi istisna tutmuyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına karşı Arap ülkelerinin bir duruş sergilemeleri gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini keserek büyükelçilerini geri çekme ve normalleşmeyle ilgili tüm adımları askıya almaları çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun da Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermeleri talebinde bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

ETİKETLER
Hamas Netanyahu İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Zelenski: Acil bir ateşkes olmasını umuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:04
Avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklama talebi
23:34
Gazze'de 1 milyon 200 bin çocuk gıda güvensizliği yaşıyor
23:26
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
23:08
Zelenski: Acil bir ateşkes olmasını umuyoruz
22:58
AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
22:55
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ