Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2025 21:37

BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin sıradanlaştığını söyledi.

BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı verileri paylaşan Dujarric, bölgede son 24 saatte 3'ü çocuk 8 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini bildirdi. Dujarric, "Bu tür haberler, (Gazze'de) derinleşen insani krizi ve sürekli yardıma duyulan acil ihtiyacı yansıtan sıradan bir olay haline geldi." dedi.

2025'te, bugüne kadar, Gazze'deki merkezlere yetersiz beslenme tedavisi için 340'tan fazla çocuğun getirildiğini belirten Genel Sekreter Sözcüsü, 5 Ağustos itibarıyla ise 39'u 5 yaş altı olmak üzere 49 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Dujarric ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin kötü sanitasyon ve temiz su eksikliği sorununun devam ettiğini, İsrail'in sağladığı su boru hattının "yaklaşık bir haftadır hasarlı olduğunu" söyledi.

Ayrıca Dujarric, "Hatırlatmak isteriz ki Gazze'ye getirilebilecek yardım ve malzeme miktarı, açlık çeken insanların asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi anlamına gelmiyor. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmak için ateşkes ile sürekli ve artan yardım akışı kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
21:57
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
22:10
Bakan Kacır: Teknolojik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın anahtarıdır
21:48
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
21:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
21:19
Ege Denizi'nde deprem
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ