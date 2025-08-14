Açık 23.8ºC Ankara
Dünya
AA 14.08.2025 00:26

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), önceki gün Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki soğutma kulelerinin yakınında yangın çıktığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerin dumanı gözlemlediğini, ancak dün yapılan incelemede yalnızca birkaç ağacın yandığını ve olayın nükleer güvenliği etkilemediğini açıkladı.

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güncel duruma ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, 12 Ağustos'ta nükleer santraldeki soğutma kulelerinin yakınında yangın meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından UAEA ekiplerinin bölgede dumanı gözlemlediği bildirildi.

Yapılan incelemede, olayın santralin nükleer güvenliği üzerinde bir etkisi olmadığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve radyasyon seviyelerinde de artış tespit edilmediği belirtildi.

Ekiplerin dün yaptığı incelemede soğutma kulelerinin yakınında yanmış ağaçlara rastlandığı aktarılan açıklamada, "UAEA ekibi, nükleer güvenlik ve emniyetin izlenmesi kapsamında santraldeki olayı araştırmaya devam ediyor. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibi her gün askeri faaliyetlerin sesini duyuyor." denildi.

Nükleer Santral Ukrayna Rusya
