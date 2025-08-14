Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Live Science 14.08.2025 08:03

Felakete geri sayım: Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Yeni araştırmaya göre Dünya'nın en büyük akciğeri ve gezegenin en geniş biyoçeşitlilik alanı olan Amazon yağmur ormanları, geri dönüşü olmayan bir kurumaya doğru gidiyor.

Felakete geri sayım: Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Araştırmacılar, Amazon'un, yüzyıl içinde yemyeşil yağmur ormanlarını daha kurak bir savana dönüştürecek felaket bir dönüm noktasına hızla yaklaşıyor olabileceği konusunda uyarıyor.

Bu büyük değişim, iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın birleşimiyle tetiklenmiş olabilir.

Amazonlar, 6 milyon metrekarelik alanla dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı. Aynı zamanda dünyanın bitki ve hayvan türlerinin yüzde 10'unu barındırıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre Amazon 99 milyar tondan 154 milyar tona kadar karbon içeriyor ve her yıl ortalama 180 santimetre yağış alıyor. Bu nedenle, iklimi düzenleyen küresel su ve karbon döngülerinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.

Kuraklık ve orman yangınları etkiledi

Geçtiğimiz yüzyılda Amazon gibi yağmur ormanları, iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın tetiklediği kuraklık ile orman yangınları nedeniyle giderek kırılgan hale geldi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İncelemesi, Brezilya Amazon'unun yalnızca 2024 yılında, ormanlarının 28 bin metrekaresini kaybettiğini tahmin ediyor.

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları Amazonların belirsiz geleceğini yeniden inceledi. Bazı bilim insanları, bu değişimlerin Amazonları, yemyeşil yağmur ormanlarından kuru bir çayırlığa dönüştürecek kritik bir eşiğe sürüklediğini düşünüyor.

Hangi noktada değişecek?

Cambridge Üniversitesi Dünya sistemleri bilimi profesörü ve çalışmanın yazarlarından Andrew Friend, "böyle bir değişimin mümkün olduğuna dair mantıklı gerekçeleri olduğunu" belirtti.

Live Scienca'a açıklamalarda bulunan Friend, "Soru şu ki; iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın hangi derecesi bu sistemin dönüşmesine neden olacak?" dedi.

ETİKETLER
Amazon Kuraklık Orman
Sıradaki Haber
ABD'de "boynuzlu tavşan" virüsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:49
"Huzur İstanbul" uygulaması: 735 şüpheli gözaltında
08:27
Eve düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı
08:14
Asya eşek arısı yakalandı: İrlanda'da biyogüvenlik alarmı
08:57
Hatay ve Mersin'de orman yangınları sürüyor
07:28
ABD'de "boynuzlu tavşan" virüsü
06:26
Samsun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye sıfır atık projesi ile dünyaya örnek oldu
Türkiye sıfır atık projesi ile dünyaya örnek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ