Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
New York Post 14.08.2025 07:23

ABD'de "boynuzlu tavşan" virüsü

ABD’nin Colorado eyaletinde bazı vahşi tavşanlar, başlarında “boynuz” benzeri çıkıntılarla görüntülendi. Bu durum, cottontail tavşanı papillomavirüsü adlı bir virüsün neden olduğu deri büyümelerinden kaynaklanıyor.

ABD'de "boynuzlu tavşan" virüsü

ABD Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı (CPW), enfeksiyonun genellikle tavşanın baş bölgesinde siyah nodüller şeklinde ortaya çıktığını, zamanla uzayarak boynuz görünüme bürünebileceğini açıkladı. Virüs, tavşanların yaşamını genelde tehdit etmese de, yemek ve su tüketimini engelleyecek boyuta ulaşırsa tehlikeli olabiliyor.

Tanıklardan biri, gördüğü bir tavşanı “ağzının etrafında siyah çubuklar çıkmış gibiydi” sözleriyle tarif etti ve tavşanın kışı atlatıp ertesi yıl tekrar ortaya çıktığında çıkıntıların büyüdüğünü belirtti.

Evcil tavşanlar da enfekte olabiliyor

Virüs sadece tavşanlara bulaşabiliyor, ancak açık alanda yaşayan evcil tavşanlar da enfekte olabiliyor. Evcil tavşanlarda hastalık daha ağır seyrediyor ve veteriner müdahalesi gerekiyor.

CPW, virüslü tavşanların tedavi edilemediğini, ancak çoğunun zamanla iyileştiğini; bu nedenle yalnızca beslenmesi engellenen hayvanların uyutulmasını öneriyor. Yetkililer ayrıca enfekte tavşanlara dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Alaska'da buzul barajın taşması sonucu oluşan sel riski nedeniyle tahliye çağrısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:49
"Huzur İstanbul" uygulaması: 735 şüpheli gözaltında
08:27
Eve düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı
08:14
Asya eşek arısı yakalandı: İrlanda'da biyogüvenlik alarmı
08:10
Felakete geri sayım: Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor
08:57
Hatay ve Mersin'de orman yangınları sürüyor
06:26
Samsun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye sıfır atık projesi ile dünyaya örnek oldu
Türkiye sıfır atık projesi ile dünyaya örnek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ