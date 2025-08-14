Açık 27.5ºC Ankara
AA 14.08.2025 08:46

"Huzur İstanbul" uygulaması: 735 şüpheli gözaltında

İstanbul genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de aralarında bulunduğu 735 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Huzur İstanbul" uygulaması, dün iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1455 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1401 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 21 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de bulunduğu 735 şahıs gözaltına alındı.

Denetimlerde toplam 1 milyon 96 bin 33 lira ceza kesildi

Denetimlerde 29 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 196 fişek ile 1879 gram uyuşturucu madde, 379 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 730 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 365 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 559 araç ve 3 bin 825 motosiklet kontrol edildi. 1995 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 96 bin 33 lira ceza kesildi.

İstanbul
