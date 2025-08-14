Hatay ve Mersin'de orman yangınları sürüyor

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma mücadelesi ikinci gününde sürerken, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangına gece boyu karadan 173 araç ve 470 personelle müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Mersin

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

Yangın süreci

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edilmiş, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.