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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 08:25

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'taki 23'üncü kuruluş yılı programının hazırlıkları ele alınacak. İç ve dış gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.

İç ve dış gelişmeler de masada olacak

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.

Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor. 

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