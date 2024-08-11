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Gündem
AA 11.08.2024 21:26

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka köyüne ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyüne PKK'lı teröristlerce 1989 yılında düzenlenen saldırıda ailesinden şehitler veren Halil Aykut ve akrabalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka köyüne ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"35 yıldır dinmeyen büyük acı… Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden İkiyaka katliamını unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde, hain bölücü terör örgütünün saldırısında, ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İkiyaka köyüne ziyaret

Yerlikaya, paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

ETİKETLER
Hakkari PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele Ali Yerlikaya
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