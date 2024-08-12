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TRT Haber 12.08.2024 07:56

23 ilde "Siberağ-5" operasyonu: 54 gözaltı

23 ilde “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-5” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

23 ilde "Siberağ-5" operasyonu: 54 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak’ta “Siberağ-5” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda yakalanan 54 şüpheliden 20'si tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, SIM kart, döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. 

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Bahis
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