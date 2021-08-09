Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK toplandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele konusu ele alınacak.
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarının değerlendirileceği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hasar tespit çalışmaları ve yaraların sarılmasıyla ilgili konular ele alınacak.
Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde olacak.
MYK'da yeni Anayasa çalışmalarının yanısıra Afgan sığınmacıların durumu ve Kıbrıs meselesi gibi bölgesel konular değerlendirilecek.
AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutlayacak. Toplantıda yıldönümü etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Orman Yangını
Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz