Türkiye 28 Temmuz’dan bu yana devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tüm kurumlar seferber oldu… Alevler 8 kişiyi hayattan kopardı, binlerce dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu... Keçiler, kuzular, kaplumbağalar yanarak can verdi.

Binlerce görevli sahada "can havli" ile alev nöbeti tuttu. En ön safta alev savaşçıları orman işçileri vardı.

Her biri ormanların ayrı ayrı kahramanı oldu. Onlardan birinin sözlerini Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.



O paylaşımda “Gözlerinden akan her damla yaş, uyumadan, yılmadan verdiğin mücadele... Her yeni güne umutla başlaman ve her karış ormanı, her bir canı kurtarma azmin bize güç veriyor kahraman. Son ateş sönene kadar, yanan her yer yeşillenene kadar mücadeleye devam” denildi.

Son ateş sönene kadar, yanan her yer yeşillenene kadar mücadeleye devam.

Namı diğer Kara Bayram..

8 günlük yangın mücadelesi sırasında çekilen görüntülerde “ismim namı diğer Kara Bayram”dır diyen işçinin gözlerinden süzülen yaşlar Türkiye’nin yüreğine düştü:

"Uyumuyorum, uyuyamıyorum"

“Millet can pazarında bizden bir medet bekler. (Köylülere) dedim ki bize yardım edin biz sizi kurtaralım… Yardım ettiler, akşam 6’da girdim sabah 6’da çıktım. Arabamız 12 ton. Hiç zorlanmadık, söndürdük kurtardık…”



Görüntüleri çeken kişinin “Duygulandın mı?” sorusuna yanıtı:

“Abi sen ne diyorsun" oldu ve sesi titredi. “Uyku uyuya biliyor musun?” sorusu ise ‘Kara Bayramı’ daha da duygulandırdı… Gözlerinden süzülen yaşlarla “Uyumuyorum, uyuyamıyorum. Ne zaman bu biter o zaman uyuruz” yanıtını verdi.

"Yeşil vatan küllerinden doğar"

Ormancılar “yeşil vatan” aşkını bir başka paylaşımlarında şöyle dile getirdi:



“Senin kaybettiğin hiçbir savaş olmadı kahraman. Alevleri dize getirmenden tanırız seni. Külleri elinle kazıyıp diktiğin fidanlardan biliriz hiç pes etmediğini. Sen varsan, dimdik ayaktaysan umut var. Sen de bu aşk oldukça #YeşilVatan küllerinden doğar.”