AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti'den Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, DEM Parti ziyaretinde, heyet nezdinde DEM Parti'nin bayramını kutladı.

Gazze'de yaşanan zulme dikkati çeken Uygur, Filistin ve Gazze başta olmak üzere bütün gönül coğrafyalarında birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın hakim olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinin ve İmralı'dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının önemini vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"AK Parti, hak ve özgürlükler anlamında 23 seneden beri büyük değişim ve dönüşüm sağladı. Son büyük kongremizde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın manifesto niteliğindeki konuşmasında da önemli hedeflerimiz var. Bu coğrafyada iç cephesi tahkim edilmiş, güçlü ve büyük, kenetlenmiş bir Türkiye önemli. Bu, bir fırsat aslında. 40 yıldır ülkenin başka noktalara odaklayabileceği enerjisini alan bir mücadele oldu. Şehitlerimiz oldu. Bundan sonraki süreç, tarihi bir fırsat. Terör örgütü bütün uzantılarıyla kendi kendini feshettiğinde sivil siyasetin alanı daha da genişleyecek."

"Risk alanlarını kaldırmak hukuksal zeminlerle olabilir"

DEM Parti Sözcüsü Doğan da yıllar sonra AK Parti ile bayramlaşmanın sorunlarını konuşarak çözebilme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizen Doğan, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da benzer bir açıklama yapmıştı yakın zamanda. Şimdi artık bu siyaset alanının genişlemesi, siyasi ve hukuki zeminin oluşması, demokratik siyasetin güçlenmesi, çatışmaların son bulması, barışın kalıcı hale gelmesi ve demokratik toplumun inşasına ihtiyacımız var." dedi.

Doğan, Türkiye'nin barışa, reforma ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim, ayrıştıran değil birleştiren, benzerliklerimizin altını çizen, bunları öne çıkartan, farklılıklarımızı ayrıştırıcı unsurlar olarak görmeyen bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu da siyaset üstü bir bakış açısını gerektiriyor çoğu zaman. Siyasi partilerin çıkarları ya da kendilerine uygun konjonktürel girişimler olarak görmeden yaklaşmayı gerektiriyor. Bu anlamda başlayan bu son tartışmaların ivme kazanması, hukuki zeminin oluşması, siyaset zeminin sorumluluğunu yerine getirmesi hakikaten çok kıymetli, çok değerli."

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına da değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de kongrenin toplanması, çağrının gereklerinin yerine getirilmesi için koşulların bir an evvel oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerini yerine getirmekle ilgili hızın çok hayati, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böylesi tarihsel anlarda riskler, sabotajlar ve provokasyonlar doğabilir. Bu zeminlere mahal vermemek için bu risk alanlarını minimize etmek, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak hukuksal zeminlerle olabilir. O nedenle bir an evvel her ne yapılması gerekiyorsa tüm sorumlular bu sorumlulukla hareket etmeli."

"Sağduyulu davranmalarını bekliyoruz"

AK Parti'yi ziyaret eden DSP heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun başkanlık yaptı.

Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara değinen Artun, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kendi ideallerini gerçekleştirmek, hükümet olabilmek için her türlü argümanı kullanıyor. Bu nedenle olumsuz durumlar ortaya çıkıyor. CHP'nin daha sağduyulu davranmasını, daha akılcı politika sürdürmesini beklerken, sokak çatışmalarına yönelmesi bizce de doğru değil. Hukuk sürecini beklemeleri gerekir. Sağduyulu davranmalarını bekliyoruz."