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Gündem
AA 23.06.2024 21:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Teoman'a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Teoman'a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Şarkıcı Teoman'ın mirasının bir bölümünü devlet himayesi altında bulunan çocuklara bağışlama kararından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

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Mahinur Özdemir Göktaş
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