Batı Karadeniz’de sel felaketi 70 kişiyi hayattan kopardı. Ağır yıkıma neden olan afette yüzlerce hayvan da telef oldu.

Afetin 3’üncü gününde Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde bir buzağı sağ çıkarıldı. Yıkılan ahırın altından kalan Şeref Şahin'e ait buzağı köylüler tarafından bulundu. Buzağının annesi ise selde telef oldu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ise 2 yavru kedi afetin 5’inci gününde sağ bulundu. Bir binanın zemin katında balçık arasında bulunan kedileri gönüllüler sahiplendi.