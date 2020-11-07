AFAD, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.498 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) verilerine göre İzmir’deki deprem sonrası yaralanan 1.035 vatandaştan 1004’ü taburcu edilirken, 31 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.