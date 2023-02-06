Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi verildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 32 artçı deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edildi. İllerde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplandı.

Başka illerin valileri de görevlendirildi

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirildi.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirildi, arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edildi.