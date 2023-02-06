Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Tedbirler alınıyor, ekiplerimizi yönlendirdik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Murat Kurum Deprem
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