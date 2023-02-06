Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılay: Vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz
[Fotograf: AA]
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, bölgedeki kan bankalarında ilk etap sevkiyat için kan stoğu olduğu bilgisini verdi.
Kınık, "İlerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" sözlerini kullandı.
#Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur— Kerem Kınık (@drkerem) February 6, 2023
Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz
Etiketler: Deprem Kan Bağışı Kızılay
Son Haberler
- 07:23
- 07:06
- 07:05
- 07:21
- 06:46
Sıradaki Haber
AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının
Yükleniyor lütfen bekleyiniz