Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 05:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD'dan uyarı: Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:
"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."
⚠️ ÖNEMLİ!— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.
????Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.
???? Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!
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