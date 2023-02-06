İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu.

Devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Altun, "Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir" sözlerini kullandı.