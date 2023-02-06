Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 05:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Resmi kuruluşların bilgilendirmeleri takip edilmeli
[Fotograf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak "AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme dair açıklamalarda bulundu.
Devletin tüm kurumlarının ivedilikle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Altun, "Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir" sözlerini kullandı.
Etiketler: AFAD Deprem Fahrettin Altun
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