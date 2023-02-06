Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: 342 ambulans, 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.
Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi.
Etiketler: İstanbul Fahrettin Koca Kar Yağışı
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