Bir yandan çekilişler devam ediyor. Diğer yandan binalar yükseliyor. TOKİ'nin dev sosyal konut projesinde heyecan sürüyor.

89 günde 74 ilin çekilişi tamamlandı

'İlk Evim' projesinde toplam 250 bin sosyal konut inşa edilecek.

89 günde 74 ilin kura çekilişi tamamlandı. 195 bin 255 kişi bu projeden yararlanmaya hak kazandı.

İzmir'de TOKİ kuraları başlıyor

Şimdi heyecan sırası İzmir'de. Sosyal konutlar için 224 bin 830 kişi başvuru yaptı.

6 ile 13 Şubat arasındaki çekilişlerle 12 bin 400 kişi projeden yararlanmaya hak kazanacak.

İlk Evim Arsa projesinden 14 bin 223 kişi yararlanacak

İlk Evim Arsa 1'inci etap kura çekimi için de heyecan sürüyor. 12 ilde arsa kuraları tamamlandı, 4 bin 776 hak sahibi netleşti. Çekiliş heyecanı Ankara'da da yaşanacak.

9 Şubat'a kadar sürecek kuralarla 14 bin 223 hak sahibi belirlenecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralarla toplam 1 milyon arsanın hak sahibi tespit edilecek. Arsalar altyapısı hazır halde teslim edilecek ve talep edene proje ve yapım desteği verilecek.