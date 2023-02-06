Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi verildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edildi. İllerde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplandı.

Başka illerin valileri de görevlendirildi

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirildi.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirildi, arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edildi.

"Bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrası yaşanan artçı sarsıntılara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Depremin olduğu ilk saatten itibaren çok kısa bir süre içerisinde devletin tüm organları bakanlarımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız AFAD'daki Acil Yönetim Koordinasyon Merkezi'nd toplandı. Çok kısa bir durum değerlendirmesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bakanlarımız şu anda bölgeye intikal etmiş durumdalar. Bunun dışında AFAD, yine Türkiye Afet Yönetim Planı kapsamında tüm paydaşları ile şu anda teyakkuz halinde ve bölgede. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken diğer yandan da bölgeden gelen bilgiler toplanmaya çalışılıyor.

Önemli olan husus şu, bu tür büyük depremlerden sonra sağlıklı bilgi vermek, sağlıklı bilgiyi vatandaşlara ulaştırmak çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan bizden gelecek resmi açıklamalar dışında yapılan hiç bir açıklamaya özellikle itibar etmemeleri rica ediyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden çok eksik, yanlış bilginin geldiğini ve vatandaşlarımızın özellikle bu bilgilerle kafasının karıştığını biliyoruz. Buna özellikle dikkat etmelerini istiyoruz.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depreme dair son durumu değerlendirdi. pic.twitter.com/0py4cnGZIi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2023

"En büyüğü 6,6 olan artçı sarsıntılar oldu, artçılar sürüyor"

Deprem 7,4 büyüklüğünde oldukça sığ bir deprem çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olmakla birlikte Maraş'ın dışında civar illerde özellikle Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana, Sivas, Kayseri, Niğde gibi çok geniş bir coğrafyada bu deprem hissedildi. Hasarlı binalar yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum bu 7,4 büyüklüğündeki depremden sonra çok yıkıcı boyutta şu anada kadar artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bu artçı sarsıntıların büyüklükleri 6'nın üzerine çıkmış durumda. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6,6. Bunun dışında 5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var.

"Artçı sarsıntılar sürüyor hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor"

Malatya'dan İskenderun'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğündeki bu depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunun ötesinde özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde özellikle 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek bu binalardan uzak durmaları son derece önemli.