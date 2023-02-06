Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

[Harita: TRT Haber]

Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

AFAD, 7,4'lük depremin ardından en büyüğü 6,6 olmak üzere 66 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

AFAD: 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

AFAD, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'nden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 kişinin hayatını kaybettiğini, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 kişinin yaralandığını duyurdu.

[Harita: TRT Haber]

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çok sayıda ilde binalar yıkıldı

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun: Hasar ciddi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olduğunu söyledi.

Arama tarama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak" diye konuştu.

[Harita: TRT Haber]

Malatya'da 23 kişi yaşamını yitirdi

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da 18 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 vatandaşımız hayatını kaybetti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaş yaralı. Yaralılar genel olarak hafif yaralı durumda. 12 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı."

Osmaniye'de 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

[Harita: TRT Haber]

"Gaziantep'te 531 göçük söz konusu"

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

"İskenderun ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" dedi.

Doğan, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi'nden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından da "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir" sözlerine yer verdi.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle sevk edildiğini açıklayan Erdoğan, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Soylu: Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm koyduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Dönmez: Devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halindedir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından Kahramanmaraş'ta ve diğer illerde hissedilen depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Yaşanan felaketi, milletçe en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Birçok ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından devletimizin ilgili tüm kurumları teyakkuz halindedir. Bakanlığımıza bağlı bölgedeki tüm personelimiz, ilgili valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir. Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Halihazırda tüm çalışmalar AFAD koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaşanan felaket ile alakalı AFAD başta olmak üzere resmî kuruluşların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz etmektedir."

AFAD'dan önemli "telefon" uyarısı

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

[Fotoğraf: AA]

Kızılay'dan "kan bağışı" çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, bölgedeki kan bankalarında ilk etap sevkiyat için kan stoğu olduğu bilgisini verdi.

Kınık, "İlerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" sözlerini kullandı.

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir."

[Fotoğraf: AA]

"Tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan hatları açacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin ardından bugünkü programlarını iptal etti.

Karaismailoğlu, İçişleri, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor bakanlarıyla deprem bölgesine giderek, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Deprem dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması adına tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Haberleşmede yaşanan aksaklıkların giderilmesi için tüm ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

GSM operatörlerine talimat

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde bulunan vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verildiğini aktardı. Sayan, şunları kaydetti:

"Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım."

"Vatandaşlarımız camilerde diledikleri kadar kalabilirler"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini şu ifadelerle aktardı:

"Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler."

[Fotoğraf: AA]

THY: Ek seferler hazırlandı

Türk Hava Yolları, bölgeye gitmek isteyenler için ek seferler hazırlandığını, depremden etkilenen bölgelere uçuşları olanlar için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanındığını açıkladı.

BOTAŞ: Deprem bölgelerine doğal gaz akışı durduruldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), deprem bölgelerine doğal gaz akışının durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir."

Kızılay Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremin ardından Ankara Etimesgut'taki Kızılay Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kurulduğu ve ekiplerin bölge operasyon merkezleri ile Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.

Kızılayın arama ve kurtarma ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan kan ürünleri için de ayrı bir planlama yaparak, hastanelerin kan bankalarını takviye ediyor. Depremin etkilediği diğer bölgelerden deprem bölgesine kan ürünleri takviyesi yapılıyor. Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılayın planlamaları sürüyor."