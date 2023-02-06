Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis-Baykan kara yolu kar nedeniyle büyük araçların geçişine kapatıldı
[AA (Arşiv)]
Bitlis-Baykan kara yolu yoğun kar yağışından dolayı geçici olarak büyük araçların geçişine kapatıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kentte yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis Baykan yolu 23.50’de büyük araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.
Kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.
Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile AFAD ekipleri de yollarda tedbir amaçlı bekletilen araçların sürücülerine ve vatandaşlara kumanya dağıttı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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