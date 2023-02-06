Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kentte yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis Baykan yolu 23.50’de büyük araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor.

Kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara da uyarılarda bulunuldu.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile AFAD ekipleri de yollarda tedbir amaçlı bekletilen araçların sürücülerine ve vatandaşlara kumanya dağıttı.