Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede ağaç devrildi, çatı uçtu, kısa süreli elektrikler kesildi.
Akşam saatlerinde başlayan fırtınada Arapçeşme Mahallesi'nde çam ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine ağaç kaldırılırken araçta küçük çaplı hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
1060 Sokak'ta da 5 katlı apartmanın çatısı yerinden koparak elektrik tellerine çarpıp yere düştü.
Bölgede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı.
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