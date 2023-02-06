Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekipler tarafından hastaneye ulaştırdı
Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçede etkili olan yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde Halil ve Sadettin Ertem'in rahatsızlanması üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
Köyde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünün Evsel Mahallesi'nde düğün dönüşü Yamaçlı köyüne giden minibüs karda mahsur kaldı.
Ekipler burada da yolu ulaşıma açarak minibüsün güvenli şekilde köye ulaşmasını sağladı.
Etiketler: Siirt Kar Yağışı
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