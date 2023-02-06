Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da ekipler, araçları kara saplanan 3 kişiyi kurtardı
[Fotograf: AA]
Yalova'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova merkeze bağlı Güneyköy ile Kurtköy köyleri arasında bulunan Beşpınar mevkiine giden 3 kişi otomobilleriyle kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtköy Muhtarlığına ait traktörle kara yoluna kadar getirilen otomobildeki 3 kişi bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Yalova Kar Yağışı
Son Haberler
- 01:04
- 00:44
- 00:45
- 00:41
- 00:37
Sıradaki Haber
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz