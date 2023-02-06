Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sarıçayır mevkiinde 5 kişinin otomobilde mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurtarma araçları ve iş makineleriyle çalışma yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Manisa Kar Yağışı
Son Haberler
- 01:04
- 00:54
- 00:44
- 00:45
- 00:37
Sıradaki Haber
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı, 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz