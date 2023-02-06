Sarıçayır mevkiinde 5 kişinin otomobilde mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurtarma araçları ve iş makineleriyle çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.