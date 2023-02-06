Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fotoğraf çekilirken denize düştü: Arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]
Sarıyer'de arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken denize düşen kişi kayboldu.
Rumelihisarı mevkisinde sahilde yürüyen 4 arkadaş fotoğraf çekildikleri sırada ayağı kayan R.S. denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ve deniz polisi, denize düştükten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.
Kaybolan 25 yaşındaki R.S'nin yakınları ve arkadaşlarının olay yerindeki bekleyişi sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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