Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatlerindeki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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