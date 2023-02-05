Toros Caddesi üzerindeki tek katlı evin çatısı, fırtına nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan Fehmi Aslan çevredeki vatandaşlarca çöken çatının altından çıkarıldı.

Yaralı Aslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aslan'ın kardeşi İbrahim Aslan'ın da evde olabileceği bilgisi üzerine ekipler evde bir süre arama yaptı. İbrahim Aslan'ın olaydan bir süre önce evden ayrıldığının öğrenilmesi üzerine arama sonlandırıldı.

Evden sıçrayan beton parçaları nedeniyle evin önünde park halinde bulunan 35 ALM 311 plakalı otomobilde hasar oluştu.

"Çatıdan bir şey düştü sandık"

Olay sırasında evin yakınında olan Ali Ataberk Kılıç gazetecilere evin yanındaki dernek lokalinde olduğunu, birden gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını anlattı.

Önce çatıdan bir şey düştüğünü sandıklarını ifade eden Kılıç, "Evin çatısı çökmüş. Karşı komşu 'içerde birileri var' dedi. Ben de içeri girdim. İçeri girdiğimde bir kişi vardı, panik halinde titriyordu. 'Aileme ulaşmam lazım' dedi, cep telefonunu bulmamı istedi. Ama bulamadım" dedi.

Aracı zarar gören Cem Çiçek de otomobilini olaydan 5 dakika önce evin önüne park ettiğini aktararak, "Normalde zaten araç parkları oluyordu sokak üzerinde. Ben de aracımı koydum, derneğe geldim. 5 dakika sonra patırtı duyduk. Çıkınca arabayı gördüm" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde fırtına etkili oluyor

İzmir'de fırtınanın şiddeti akşam saatlerinde arttı.

Kentin çeşitli yerlerinde ağaçlar devrildi. Bazı evlerin çatılarının üzerindeki kaplamalar kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan elektrik telleri nedeniyle çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Konak'ta Alsancak Gar önünde bir ağaç yola devrildi. Olayda yaralanan olmazken trafik bir süre aksadı. ​​​​​​​

Karabağlar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısındaki eternit malzeme fırtına nedeniyle uçtu. Eternitlerin bir kısmı okulun yakınındaki bir binanın camının kırılmasına neden oldu.