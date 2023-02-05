Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de tipide mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki yolda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kara yolunun Ortaklar mevkisinde 8 araçta 35 kişinin mahsur kaldığını söyledi.
Akbıyık, mahsur kalanların İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
Son Haberler
- 23:43
- 23:38
- 23:23
- 22:58
- 22:53
Sıradaki Haber
Antalya'da ATV aracıyla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz