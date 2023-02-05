Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri yeniden iptal edildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'de arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 17.50 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle seferler saat 11.15'ten itibaren iptal edilmiş, saat 16.10'dan itibaren yeniden başlamıştı.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü
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