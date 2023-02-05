Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği ifade edildi.
Etiketler: İstanbul
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