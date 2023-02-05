İstanbul'da etkili olan fırtına, bir marketin cips standını uçurdu. Uçarak savrulan reyonu gören market çalışanı dışarı çıkarak malzemeleri toplamaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü önünde yol kenarında bulunan ağaç, fırtınanın etkisiyle boş bir taksinin üstüne devrildi.

Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilip yol kenarına alındı. Can kaybının olmadığı olayda bir aydınlatma direği zarar gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Fırtınada sallanan iskele korkuttu

Beyoğlu’nda metruk bir binanın cephesine kurulan iskele, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sallanınca mahallede korkuya neden oldu.

Tedbir amaçlı çevredeki binalar boşaltılırken iskelenin sallanma anları kameraya yansıdı. Beyoğlu Ataman sokakta metruk bir binanın yan tarafına kurulan iskele sallanmaya başladı. İskelenin sallandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Çökme riski bulunan iskele için çevredeki binalar boşaltılırken, tedbir amaçlı emniyet şeridi de çekildi. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Sebze standı devrildi, çatı parçaları düştü

Arnavutköy'de şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bir marketin sebze standı, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi.

Olay anı kameraya yansırken, kaldırımda kimsenin olmaması yaşanabilecek bir kazanının önüne geçti. Arnavutköy'de kaydedilen bir başka görüntüde ise bir binanın dış cephe parçalarının koptuğu görüldü.

Aynı bölgede bir evin çatısından kopan parçalar, caddeye düşerek araçlara hasar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Apartmanın çatısı uçtu

Lodos nedeniyle Esenyurt’ta İstiklal Mahallesi Köknar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Fırtınanın etkisiyle savrulan çatının parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü. İki araçta da hasar meydana geldi.

Uçan çatıdan düşen parçalar, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.