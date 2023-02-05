Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de Ovacık-Hozat kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir devam edem kar yağışının hayatı zorlaştırdığı anımsatıldı.
Karla mücadele ekiplerinin il genelinde çalışmalarına devam ettiği bildirilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu 28-56 kilometreleri arası güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli
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