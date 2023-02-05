Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
[Fotograf: DHA]
Uludağ'da, kar kalınlığı 83 santimetreye ulaştı. Kayak pistleri tatilcilerle doldu. Bir tatilci uzun araç kuyruğundan kurtulmak için trafiğe açık yolda snowboard yaptı.
Sömestir tatilinin son hafta sonunda Uludağ yolunda trafikte de yoğunluk oluştu.
Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler, araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu.
Tatilini tamamlayıp dönüş yoluna geçen tatilciler de Uludağ yolunda adım adım ilerlerken, trafikten bunalan bir kayaksever, çareyi snowboard yapmakta buldu.
Snowboard yaparak trafikte ilerleyen tatilci, araçlarındaki diğer tatilcilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı Meteoroloji
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