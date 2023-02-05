İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Buna göre, saat 18.00'den itibaren kentte etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.