Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valiliği'nden motokurye kararı
[Temsili fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Buna göre, saat 18.00'den itibaren kentte etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023
⏰18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin????????
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc
Etiketler: Ali Yerlikaya İstanbul Kar Yağışı
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