Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu akşam İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Vali Yerlikaya, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" sözlerini kullandı.

???? Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul’da;



⚠️Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir❄️



Gerekli tedbirlerimizi aldık



Lütfen;



⏰17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️ pic.twitter.com/8y9TPtYzFw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

Sabiha Gökçen'de uçuşlara kar engeli

Önlemler kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibarıyla uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında saat 17.00'den itibaren yüzde 20, yarın tüm gün yüzde 10, 7 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumları 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacak.