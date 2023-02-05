Ataşehir D-100 Karayolunda İETT şoförü ile bi otomobilin sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.

Sürücü seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak tehdit ve hakaret etti.

O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis görüntülerden otomobilin sürücüsünün kimliğini tespit etti.

Ümraniye'deki evinde gözaltına alınan saldırganın tabancasının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen sürücü işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.