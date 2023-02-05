Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarında hamsinin yanı sıra yer alan tirsinin kilogramı 75, istavritin 75-100, somon, mezgit, uskumrunun 100, çupranın 120, sarganın 140, palamudun ise tanesi 60 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamsinin, havaların soğumaya başlamasıyla güzelleştiğini söyledi.

Hamsinin bugün itibarıyla iri olarak tezgahlarda yer aldığını dile getiren Çoğalmış, "Sezon başından itibaren çıkan hamsiler inceydi. İri hamsi de bir anda çıkınca talep görüyor. Fiyatını da kimse umursamıyor. İnşallah daha da iyi olur." dedi.

Gökmen Aydın da havaların soğumasıyla balıktan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Tezgahlarda bugün iri hamsi yer aldı. Vatandaş da boyuttan memnun. Hava giderek soğuyor. İnşallah bundan sonra da hamsi bol çıkar, vatandaş 30-35 liradan yer." diye konuştu.

Erzurum'dan tatil için memleketi Trabzon'a gelen Ümit İskender, hamsi aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"15 gündür buradayız. Hiç hamsi yiyememiştik. Bugün de dönüyorum. Arkadaşların siparişleri vardı. Tesadüf bugün hamsi çok güzel, mükemmel. Son güne denk geldi. Yiyemedik ama inşallah Erzurum'da yiyeceğiz. Aldık, götürüyoruz."

Hasan Ertuğral ise hamsi ve istavrit aldığını aktararak, 20 gün önceye oranla hamsinin çok daha iyi olduğunu söyledi.