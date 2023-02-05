Kar yağışı özellikle doğuda etkisini sürdürüyor. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarıyıl tatili uzatıldı.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır

Şanlıurfa'da 1, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Bingöl

Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Gaziantep

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" açıklamasını yaptı.

Adıyaman

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sivas

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Malatya

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.