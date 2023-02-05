Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkiinde İstanbul istikametine seyreden sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

"Yaralılardan 2'sinin durumu ağır"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazayla ilgili şunları kaydetti:

"Selçukgazi Tüneli'nden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır. Olaya müdahale ediliyor. Yol trafiğe kapalı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından yolu açacağız. AFAD ve diğer ekiplerimiz bölgede çalışmasını sürdürüyor."